Napoli Frosinone, Di Lorenzo: «Crediamo ancora alla Champions»

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky del 2-2 maturato contro il Frosinone.

NAPOLI – «L’impegno c’è stato, la squadra ha provato a portare a casa questa vittoria. Purtroppo quest’anno non siamo mai riusciti a trovare continuità di risultati. Dispiace, siamo sempre a commentare gare così. Sono partite che dobbiamo portare dalla nostra, ma anche oggi non ci siamo riusciti. Queste sono partite che dobbiamo vincere, punti troppo importanti che lasciamo per strada e la classifica rispecchia questa situazione. Dal punto di vista dell’impegno non mi sento di rimproverare nulla a me e ai miei compagni, ma quest’anno non abbiamo mai dato la sensazione di essere una squadra solida. Stiamo lavorando tanto col mister sotto questo aspetto qui, ma quando l’annata parte in un certo modo poi è difficile rimettere insieme i pezzi del puzzle»

CREDERCI – «No, non ci sono distinzioni. Tutti siamo consapevoli del fatto che questa è un’annata brutta, difficile. Ma dobbiamo finire al meglio la stagione, lo dobbiamo ai tifosi e a noi stessi»

CHAMPIONS – «Quella di oggi era una partita da portare a casa anche per rosicchiare punti e chi è davanti. Ci crediamo fino alla fine, speriamo sempre di entrare in Champions, sicuramente. E’ un obiettivo difficile, ma abbiamo le qualità e i giocatori per crederci fino alla fine»