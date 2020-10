Napoli, futuro alla Totti per Insigne: si pensa al rinnovo a vita

Lorenzo Insigne non vuole indossare una maglia diversa da quella del Napoli

Lorenzo Insigne, dopo l’infortunio patito contro il Genoa, è tornato in campo alla grandissima contro il Benevento; con la rete che ha permesso di pareggia la partita e instradare la vittoria. In casa Napoli si pensa anche al rinnovo del calciatore napoletano che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le intenzioni di Insigne sono chiare: restare a vita in azzurro e, magari, ripercorrere le orme di Francesco Totti con la maglia della Roma. Presto il Napoli comincerà a parlare con l’agente del capitano partenopeo del prolungamento dell’attuale contratto.