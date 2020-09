Napoli Genoa, cambia l’orario della partita: si gioca alle 18

La Lega ha deciso di spostare alle 18 Napoli-Genoa a causa della positività al Covid-19 di Mattia Perin

Napoli-Genoa cambia orario. La Lega ha infatti deciso di spostare la partita dalle 15 alle 18 di domenica a causa della positività al Covid-19 di Mattia Perin.

Dopo che il portiere è risultato positivo al Coronavirus, tutto il Genoa è stato costretto a sottoporsi al tampone. Per questo motivo, in attesa dei risultati, la squadra ligure partirà domattina per Napoli non avendo il tempo materiale per cominciare la gare alle 15.