Napoli, Ghoulam rifiuta la convocazione per la Coppa D’Africa

Faouzi Ghoulam ha deciso di rifiutare la convocazione in Coppa d’Africa con l’Algeria: il suo obiettivo è recuperare a pieno per il Napoli

L’Algeria dovrà fare a meno di Faouzi Ghoulam per la Coppa D’Africa che si terrà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. Come riporta il Corriere dello Sport il terzino del Napoli ha già comunicato alla federazione algerina la sua decisione.

La decisione è stata piuttosto sofferta, perché Ghoulam avrebbe voluto prendere parte alla competizione. Lo ha confermato anche il Ct dell’Algeria Belmadi: «Siamo stati a Napoli e mi ha detto che non si sente ancora pronto. Approfitterà dell’estate per recuperare pienamente in vista del prossimo campionato».