Napoli, Giuntoli: «Kvara sta facendo molto bene»

Le parole di Giuntoli prima del calcio d’inizio della partita del Napoli con i Rangers: «Stiamo molto concentrati sul presente»

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, prima della sfida di Champions League contro i Rangers è intervenuto al microfono di DAZN. Di seguito le sue parole.

KVARATSKHELIA – «Sta facendo molto bene, sono in tanti a fare bene. Siamo lontanissimi dal mercato, non c’è niente. Siamo molto contenti, tanti ragazzi stanno facendo bene ma la differenza lo farà continuare a fare bene».

CONCENTRAZIONE – «Stiamo molto concentrati sul presente, ognuno con le proprie responsabilità. Cerchiamo di scoprire qual è il nostro limite. Il calcio è fatto di equilibri, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra e stare attenti a non fare voli».

INTERESSE OSIMHEN IN INGHILTERRA – «Ripeto, in questo momento non pensiamo al mercato. Cerchiamo di crescere nel quotidiano, vogliamo vedere qual è il nostro limite. Siamo molto lontani dal mercato. Noi abbiamo sempre fatto un mercato con la testa, sia in uscita che in entrata, e penso che siamo riusciti a fare – a volte più, a volte meno – sempre una squadra competitiva e anche quest’anno stiamo facendo bene».

INTERESSE RONALDO – «Sarò ripetitivo, in questo momento veramente stiamo pensando al quotidiano, non al mercato. E se dovessi pensare al mercato direi che non faremo niente, perché non vedo cosa riparare, non c’è nulla di riparare. Le cose stanno andando talmente bene, i ragazzi stanno facendo così bene, non faremo nulla ad oggi».