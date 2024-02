Napoli, Hamsik non sarà nello staff di Calzona, ma il futuro...

Marek Hamsik avrebbe detto di no all’ingresso nello staff di Calzona al Napoli, ma nel suo futuro potrebbe esserci un ruolo da dirigente

Il Napoli di Calzona non vedrà il ritorno di Marek Hamsik. Come riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis aveva offerto all’ex capitano e bandiera un ruolo nello staff del nuovo tecnico – con cui già collabora nella nazionale slovacca – ma avrebbe ricevuto risposta negativa da Marekiaro: al momento le sue priorità sono legate all’Academy che ha creato in Slovacchia e alla famiglia.

La Gazzetta dello Sport non chiude però ad un suo ritorno in futuro: non solo ha aiutato con il lavoro di mediazione con la federazione slovacca per Calzona, ma i rapporti con De Laurentiis sono ottimi e il patron degli azzurri ha pronto per lui un futuro da dirigente.