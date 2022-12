Napoli: i 3 capolavori di Kvaratskhelia

Napoli, Kvaratskhelia è stato una delle note più positive di questo inizio di stagione degli azzurri: ecco i suoi tre capolavori

Non c’è ombra di dubbio: Kvaratskheila non è solo la sorpresa della Serie A per quanto

riguarda questa prima parte di stagione. Ad avere colpito sono state anche le sue

prestazioni in Champions League. L’Europa perciò si è accorta di lui e adesso il georgiano

è chiamato alla conferma. In attesa di rivederlo all’opera, dopo la sosta dell’ultimo periodo

dipesa dalla lombalgia, ecco i 3 capolavori del suo 2022:



1) Napoli-Monza 4-0 – Battesimo al Maradona con doppietta. Nelle prime 2 giornate di

campionato Kvara ha già segnato di testa, con il sinistro e il destro.

2) Napoli-Liverpool 4-1 – 7,5 Altro debutto, stavolta in Europa. Pesca Zielinski sul rigore e fa innamorare lo stadio con numeri ad altissimo tasso di resa.



3) Napoli-Sassuolo 4-0 – Otto in pagella, ottavo gol e otto sono pure gli assist in stagione. Una promozione con lode.