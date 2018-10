Il Barcellona tramite Braida ha seguito la partita tra Napoli e Liverpool. Nel mirino dei catalani non c’è solo Koulibaly ma anche Insigne

Stando agli ultimi rumors sembra proprio che il Barcellona voglia fare la spesa a Napoli la prossima estate. Mercoledì sera il consulente per il mercato estero del club spagnolo, Ariedo Braida, è stato visto al San Paolo per visionare da alcuni giocatori azzurri. Inizialmente si pensava che l’ex dirigente del Milan fosse allo stadio principalmente per seguire Kalidou Koulibaly ma pare che ad essere monitorato sia stato anche Lorenzo Insigne, mattatore del Liverpool in Champions League. A riferirlo è il quotidiano Il Mattino.

Per quanto riguarda il difensore senegalese i tifosi partenopei possono stare relativamente tranquilli. Si vocifera infatti che Aurelio De Laurentiis abbia rifiutato in estate un’offerta da 90 milioni di euro per il giocatore e quindi per lui non ci sarebbe in vista la cessione. Per quanto riguarda Insigne, invece, la situazione potrebbe sbloccarsi davanti ad un’offerta importante da parte del Bercellona. Difficilmente però la trattativa potrebbe concludersi già a gennaio.