Napoli, il Real Madrid su Fabian Ruiz: ecco la strategia di Florentino Perez

Napoli, attenta. Il Real Madrid ha puntato Fabian Ruiz: ecco la strategia studiata da Florentino Perez per strappare il giocatore

Le prestazioni di Fabian Ruiz dell’ultimo anno non sono passate inosservate ai grandi club europei. Tra questi il Real Madrid che, secondo quanto riportato da As, ha messo lo spagnolo in cima alla lista dei desideri.

La testata spagnola sottolinea la strategia che Florentino Perez ha in mente per accaparrarsi il giocatore. Vorrebbe sfruttare l’indecisione del centrocampista nel rinnovare con gli azzurri per offrirgli un ingaggio decisamente superiore agli attuali 2.5 milioni percepiti.