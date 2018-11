La conduttrice di Sky Sport Ilaria D’Amico ha rivolto a Carlo Ancelotti un commento ritenuto offensivo dalla gran parte dei tifosi del Napoli

Una polemica furiosa quella che sta colpendo Ilaria D’Amico in queste ultime ore. La conduttrice di Sky Sport e compagna di Gianluigi Buffon. Ieri, durante il post partita di Napoli-Stella Rossa, Fabio Capello aveva fatto i complimenti a Carlo Ancelotti per il miracolo che stava compiendo con gli azzurri. Ma aveva terminato l’intervento dicendo: «Ora però non piangere». A quel punto, Ilaria D’Amico è intervenuta commentando: «Ma no, Carlo, pianga, pianga pure che a Napoli le lacrime piacciono, anche a noi piacciono, noi siamo napoletani dentro». Una frase che non è andata affatto giù ai napoletani, che hanno accusato la conduttrice per aver usato un luogo comune offensivo. Una pioggia di tweet sono stati rivolti alla D’Amico, una bufera che difficilmente si placherà in breve tempo.

Ilaria D' Amico a Napoli si ride sempre siete voi che siete tristi . — mattia lombardo (@mattialombardo1) November 29, 2018

Le parole di ilaria d'amico su Napoli le ho trovate sgradevoli e inopportune.

È mancata la sensibilità sul punto.

#ilariadamico — Gius (@giusmusa) November 29, 2018

Ma questa “donna” che risponde al nome di Ilaria D’Amico, a parte parlare a sproposito e bistrattare con il suo pressappochismo la sua -ahinoi- professione e rendersi ridicola tutte le settimane, fa anche qualcos’altro nella vita?#ForzaNapoliSempre#NapoliStellaRossahttps://t.co/fHkGSC4DWz — Irrequieta_mente (@Queen_Mary_Na) November 29, 2018

"piangi, piangi … Le lacrime piacciono a Napoli" @ilaria_damico a @MrAncelotti. A me piace vedere piangere Buffon eliminato dalla Champions! Sempre peggio @SkySport e la D’Amico.. il festival dei luoghi comuni. — Vincenzo Cascone 💙 (@vincentblu) November 29, 2018

Scusatemi,solo oggi ho visto il dopo partita di Sky per la Champions, Ilaria D'Amico è di un'arroganza assoluta anzi quando parlando Napoli e del Napoli il suo razzismo stenta a trattenerlo, cerca di smascherarlo cin banali luoghi comuni,ma oramai la conosciamo. — Vincenzo Farina (@vicienzofarina) November 29, 2018

Ilaria D'Amico: "Pianga Ancelotti, a Napoli piacciono le lacrime". Sì, ci piacciono le lacrime. Le tue e quelle di tuo marito quando perdete. pic.twitter.com/DI2m34TQ4G — Raffo™👂 (@RaffoSarnataro) November 29, 2018