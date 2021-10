Napoli, infortunio per Manolas, Lobotka si allena in gruppo: il punto sull’infermeria

Attraverso il sito ufficiale il Napoli ha fatto il punto sulla situazione infortunati. Si ferma Kostas Manolas

Il Napoli – attraverso il sito ufficiale – ha fatto il punto della situazione sui tanti infortunati. Si ferma Kostas Manolas per una distorsione alla caviglia destra.

INFERMERIA – «Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale»