Il capitano del Napoli Insigne commenta il periodo di emergenza Coronavirus e il rapporto con il tecnico Gattuso

Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Il campo mi manca tantissimo, ma non solo a me. Stiamo facendo un grande sacrificio e dobbiamo continuare farlo fino a quando non sarà tutto finito. La cosa importante è la salute. Stiamo lavorando tanto, è giusto perché nel nostro mestiere è implicato lo stare in forma. Facciamo tapis-roulant e lavoriamo sulla forza quando si deve».

«Gattuso? Dal primo giorno che è arrivato mi ha subito parlato, fatto sentire importante. Quella per me è stata una cosa positiva. Poi io ho un bellissimo rapporto con lui. Stando in quarantena, ci sentiamo spesso, per gli allenamenti e per tutte le altre questioni».