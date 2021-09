Napoli, Insigne non molla e vuole esserci col Leicester: nel mirino un record di Hamsik

Nonostante la contusione al ginocchio, Lorenzo Insigne vuole esserci in Leicester-Napoli di Europa League. Il capitano del Napoli punta un record di Hamsik

Lorenzo Insigne è uscito acciaccato dal match di sabato scorso tra Napoli e Juventus. Una contusione al ginocchio che sta mettendo in dubbio la sua presenza nell’esordio di Europa League in casa del Leicester. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro vuole esserci in Inghilterra. Stringerà i denti e lo stesso Spalletti pare intenzionato a non voler rinunciare al suo leader.

Nel mirino di Insigne c’è poi anche un primato appartenente a Marek Hamsik, ovvero il maggior numero di presenze con il Napoli in Europa. Lo slovacco si è fermato a 80, mentre il capitano dei partenopei è a 68. Ne mancano 12 e, se gli azzurri dovessero arrivare fino in fondo alla competizione e l’attaccante giocarle tutte, si arriverebbe a quota 81 con la conquista del primato.