Napoli: Insigne recupera per l’Inter, Diawara no. Due dubbi per Ancelotti

Il Napoli recupera Insigne per l’ultima al San Paolo. Ancora fuori Ounas. Diawara è guarito, ma starà a riposo per precauzione

Napoli-Inter non presenta grandi motivazioni per la squadra di Ancelotti, se non quella di vendicare il beffardo e controverso KO dell’andata che sancì la prima fuga, poi già definitiva, della Juventus.

Ma è sempre Napoli-Inter e la buona notizia in casa azzurra è che Ancelotti potrà tornare a contare su Lorenzo Insigne. Smaltite le ennesime (ed inedite prima di quest’anno) noie muscolari, il fantasista della nazionale ieri si è allenato regolarmente con il gruppo e il tecnico di Reggiolo valuterà nella seduta odierna se impiegarlo o meno dal primo minuto contro i nerazzurri. Con il gruppo si è allenato per tutta la settimana anche Amadou Diawara, che manca all’appello da metà marzo quando rimediò una microfrattura nella gara di ritorno di Europa League contro il Salisburgo. Negli ultimi 20 giorni il guineano ha ricevuto un doppio ok dal professor Mariani a Villa Stuart, prima per ricominciare il lavoro atletico e poi per rientrare finalmente in gruppo. L’ex Bologna è un giocatore ormai clinicamente ristabilito, ma che dovrà riabituarsi ai contrasti di una certa intensità e per questo, con la coppa d’Africa all’orizzonte, lo staff medico del Napoli consiglierà di non rischiarlo nelle ultime due giornate di campionato. In questi casi, senza particolari urgenze di impiego e di classifica, la prudenza non è mai troppa.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Con Ospina in Colombia, Meret non avrà in Karnezis un contendente altrettanto insidioso per un posto da titolare e giocherà. Il quartetto difensivo a sua protezione dovrebbe essere composto da Malcuit, preferito a Hysaj per una maggiore propensione a giocare da falso quinto come Ancelotti chiede in fase di proposta offensiva, Albiol, Koulibaly e Ghoulam, quest’ultimo in ballottaggio con Mario Rui, reduce dal primo gol stagionale. Nessun dubbio per la mediana, che sarà affidata all’ormai tradizionaleo tandem Allan-Fabiàn, con la curiosità di capire se il brasiliano, fresco di convocazione per la Copa America che la seleçao giocherà in casa, verrà riproposto come terzo centrale difensivo in alcune fasi di sviluppo di gioco come visto a Ferrare contro la Spal domenica scorsa. Sugli esterni, tanto per cambiare, è certo di una maglia Callejòn, mentre dovrebbe toccare a Zielinski agire sulla sinistra. Panchina per Younes, con Mertens e il rientrate Insigne a contendersi il ruolo di partner di Milik.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejòn, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik.