Lorenzo Insigne lascia stupito il pubblico accorso al ritiro di Dimaro segnando in partitella un gran gol in rovesciata

Lorenzo Insigne si sta mostrando decisamente in forma durante il ritiro del Napoli. Il nazionale azzurro è tra i giocatori che meglio si sta esprimendo in questa prima fase di preparazione e di certo non si risparmia quando si parla di grandi giocate. L’ultima in ordine di tempo è una magnifica rovesciata in partitella. Insigne riceve il cross del compagno in posizione molto defilata ma nonostante questo riesce a battere il portiere con un torsione che gli permette di infilare il pallone nell’angolo opposto. Il Napoli affronterà domani 22 luglio in amichevole il Carpi a Trento e la settimana successiva il Chievo Verona. In agosto ci saranno invece le sfide internazionali con Liverpool (4 agosto), Borussia Dortmund (7 agosto) e Wolsfburg (11 agosto). Nel frattempo il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni di fuoco in merito al mercato e Karim Benzema.

Ieri Insigne aveva già stupito il pubblico di Dinamo colpendo la traversa da qualche metro fuori dall’area con un tocco leggero e preciso. L’attaccante era stato sfidato a farlo dall’allenatore Carlo Ancelotti.