Napoli James, quanti dubbi dalla Spagna: lo danno già all’Atletico Madrid

Napoli James, quanti dubbi dalla Spagna: i quotidiani iberici danno il trequartista già promesso sposo all’Atletico Madrid

Il Napoli, un passettino dopo l’altro, sta provando ormai da settimane a mettere le mani su James Rodriguez. Forte anche dell’effetto calamita garantito da Ancelotti.

Ma in Spagna non sono persuasi del fatto che la trattativa tra Real Madrid e partenopei possa andare in porto. Anzi. Il quotidiano Marca, quest’oggi, annuncia in prima pagina come imminente un passaggio del colombiano all’Atletico Madrid.