Napoli, Juan Jesus: «Gol annullato al Milan? La regola è chiara»

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN nel post-partita della gara contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

GOAL ANNULLATO – «La regola è chiara, quello di Giroud è un fuorigioco attivo perché mi impedisce di intervenire al meglio. L’arbitro ha fatto bene, il regolamento va rispettato».

SENSAZIONI – «Io sono in Italia da dieci anni, essere qui a Napoli è sempre un onore. Conosco benissimo questo stadio, ero tranquillo delle mie qualità sempre rispettando l’avversario. Ci siamo preparati molto bene e il risultato dimostra che ci siamo allenati bene».

GARA – «Io sono sempre stato un professionista ovunque abbia giocato. Stasera dovevamo aggredire forte Brahim Diaz tra le linee per aiutare i centrocampisti accorciando in avanti. Conosciamo la qualità di Ibra ma non è più veloce come prima quindi potevamo scappare con più tranquillità. Grande partita e grande vittoria».