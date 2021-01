Napoli Juve, no al campo invertito: si aspetta che una esca dalle coppe. Le ultime verso il recupero del match dello Stadium

Napoli-Juve, gara in programma allo Stadio Maradona il prossimo 13 febbraio, non si giocherà a campi invertiti.

Come riferito da Il Mattino la Lega aveva pensato di far giocare il match a Torino (in modo da recuperare la gara di andata dell’Allianz Stadium) e di far slittare a data da destinarsi quella prevista a Fuorigrotta. Invece tutto resterà invariato.

