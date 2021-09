Napoli Juve, Ramsey prova il recupero: le condizioni del gallese

In vista di Napoli-Juve, Aaron Ramsey starebbe provando a recuperare per essere a disposizione di Allegri

Aaron Ramsey proverà a recuperare per la sfida tra Napoli e Juventus in programma sabato pomeriggio alle 18 allo Stadio Maradona di Napoli. Il gallese, reduce da un infortunio muscolare, è rimasto alla Continassa a lavorare per cercare di riassorbire in fretta il problema.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Come riporta Tuttosport, Ramsey farà di tutto per essere tra i convocati con tutta la cautela del caso: possibile impiego part-time anche in vista della Champions.