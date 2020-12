Napoli, Koulibaly out: ora tocca a Manolas guidare la difesa

Koulibaly resterà fuori almeno un mese, ora a guidare la difesa del Napoli dovrà pensarci Kostas Manolas

I muscoli rocciosi di Kalidou Koulibaly per una volta non hanno resistito. Contro la Lazio, il senegalese è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema che, come comunicato dal Napoli dopo gli esami strumentali, si è tradotto in una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il club azzurro non vuole rischiare ricadute e rendere più grave l’infortunio, così il difensore dovrebbe restare almeno un mese. Saltando così le prime tre partite del 2021 contro Cagliari, Spezia e Udinese per poi tornare al 100% nella fondamentale finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 20 gennaio.

TOCCA A MANOLAS – E con Koulibaly out, toccherà ora a Kostas Manolas guidare la difesa del Napoli in questo mese senza il senegalese. Il greco, in questo inizio di stagione, ha fatto coppia con KK in campionato lasciando poi spazio a Maksimovic in Europa League. Il greco ha sempre fatto quasi da “spalla” a Koulibaly, ma adesso il ruolo di leader della retroguardia azzurra graverà tutto sulle sue spalle. Spalle forti e larghe che già ai tempi della Roma hanno dimostrato di poter reggere responsabilità ben più grandi. Manolas dovrà ricoprire sia il ruolo in campo del senegalese sia a livello di leadership ed essere un punto di riferimento per i suoi compagni. Kostas è pronto e già domani, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Torino, ci sarà il primo assaggio del greco come pilastro della difesa partenopea.