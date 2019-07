Napoli, la compagna di Malcuit: «Napoletani razzisti!»

Ashley Rose, compagna di Malcuit, si sfoga su Instagram. L’anima gemella del terzino del Napoli attacca duramente i napoletani

Attraverso alcune Instagram Stories, la compagna di Malcuit, terzino del Napoli, Ashley Rose ha denunciato l’atteggiamento razzista dei napoletani nei suoi confronti.

Ecco le parole: «Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi con me. Mi è stato detto prima di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti. Non volevo crederci, ma vedo che è molto vero (non per tutti per fortuna)».