L’agente di Hysaj afferma che il Napoli ha bloccato il trasferimento del giocatore al Chelsea ma conferma la disponibilità a rinnovare con gli azzurri

Maurizio Sarri avrebbe voluto portare con sé al Chelsea molti dei suoi fedelissimi al Napoli ma al momento solo Jorginho ha seguito il suo mentore in Premier League. Gonzalo Higuain ha preferito vestire la maglia del Milan nonostante il tecnico lo abbia espressamente richiesto mentre ad Elseid Hyasj, almeno secondo quanto riporta il suo agente Mario Giuffredi, sarebbe stato impedito il trasferimento ai Blues. Il terzino albanese era già stato allenato da Sarri all’Empoli ma nonostante tutto è rimasto a Napoli per iniziare una nuova stagione in azzurro sotto a guida di Carlo Ancelotti. Il procuratore ha comunque confermato che il giocatore è disponibile a parlare di rinnovo fin da subito.

«Hysaj? Per lui stavamo valutando il trasferimento al Chelsea, poi però dopo l’approdo di Sarri sulla panchina dei Blues gli è stata negata la possibilità di andare, nonostante se ne stesse parlando da mesi. Rinnovo? Noi di certo non abbiamo fretta, la fretta al limite dovrà essere quella del Napoli. A fine stagione, quando gli resteranno due anni di contratto, ne parleremo sicuramente, anche se siamo disposti a farlo comunque ora», ha spiegato Giuffredi a RMC Sports.