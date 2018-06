Napoli, non solo Lainer: tentativo per Hakimi del Real

Il Napoli alla ricerca di un terzino destro: vicino Lainer, l’alternativa è il giovane Hakimi del Real Madrid

Con Christian Maggio che dovrebbe salutare definitivamente il Napoli il 30 giugno – il contratto del giocatore è in scadenza – il club di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo terzino destro che possa fungere da vice Hysaj. L’obiettivo numero uno, ormai da qualche settimana, è Stefan Lainer, giocatore classe 1992 in forza al Salisburgo. La trattativa dovrebbe essere vicina alla conclusione, ma qualora dovesse sfumare i partenopei non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati. Ecco perché, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della società azzurra, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, segue con attenzione Achraf Hakimi, marocchino classe 1998 del Real Madrid.