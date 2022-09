Conferenza stampa Spalletti: «La nostra idea deve essere la vittoria, non i complimenti. Osimhen? Domani valuteremo»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions League contro il Liverpool

«Ritorno in Champions? A me emoziona tantissimo essere al luna park del gioco del calcio, le musiche dagli spogliatoi oltre a quella in campo. Atmosfera bellissima, un premio al grande campionato fatto l’anno scorso. In Champions una palla morta in un attimo diventa viva e decide la partita, è questa la differenza sostanziale rispetto al campionato».

OSIMHEN – «Se la risposta sarà positiva domani mattina che tornerà in gruppo potrà giocare, ma aspettiamo domani».

LOZANO – «Ha fatto tutto l’allenamento ed è a disposizione»

LIVERPOOL – «Le differenze sono sostanziali, bisogna essere sempre accesi al massimo. Sono convinto che faremo una grande gara. Dobbiamo andare in campo con l’idea di vincere e non di prendere i complimenti».

KLOPP – «Sono onorato di sedere sulla panchina vicina, è un personaggio di quelli unici. Gli allenatori top sono quelli a cui fai riferimento per una filosofia di calcio, quando parli di Klopp ti rendi conto che diventa subito difficile che possa somigliargli».