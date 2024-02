Mazzarri Napoli, la bocciatura di Sosa: «I suoi metodi sono vecchi»

Le parole del Pampa Sosa, ex del Napoli, dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: «I metodi di Mazzarri sono superati»

Il Pampa Roberto Sosa, ospite di Tele A ha commentato il pareggio casalingo del Napoli di Walter Mazzarri contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

«I metodi di Mazzarri sono vecchi. Arriva sulla trequarti e poi Kvara deve saltarli tutti. C’è ancora un minimo di speranza, ma col gioco di Mazzarri poi finisco per non vederne più. Mi dispiace molto per l’uomo. Ma è rimasto indietro di molto»