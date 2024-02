Napoli, Meluso: «Mazzarri a rischio? Ecco cosa penso»

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match contro il Genoa

PAROLE – «Mazzarri? Siamo in un mondo lavorativo dove tutto è sempre in discussione, come è giusto che sia. Mazzarri gode della nostra fiducia ma qui lavoriamo per il bene del Napoli e per arrivare il più in alto possibile. Certe strategie sono legate ai risultati ma Mazzarri ha la piena fiducia della società, della squadra e di tutto l’ambiente. Può vivere tranquillamente le sue gare, strada facendo vedremo cosa succederà».