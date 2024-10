Calciomercato Napoli, distanza sul rinnovo di Meret: sale la tensione tra le parti, la situazione

Le ultime sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Alex Meret, in scadenza in estate, con il Napoli. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, lunedì è previsto un incontro tra Pastorello – agente del portiere – e il ds del Napoli Manna. L’accordo, al momento, non solo non c’è ma non è neanche così vicino.

Alex Meret vorrebbe infatti guadagnare più degli attuali 3,7 milioni di euro a stagione, forte anche dell’interesse di diversi club qualora si liberasse a parametro zero nell’estate del 2025. De Laurentiis vorrebbe invece rinnovare il contratto senza aumenti.