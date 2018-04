Napoli, il messaggio di Gargano: «Juve, sappiamo come batterti!» – VIDEO

Cresce l’attesa per Juventus-Napoli: il messaggio di Gargano carica i partenopei

Walter Gargano suona la carica a poche ore dal big match Juventus-Napoli. Il Mota fa parte a tutti gli effetti della famiglia partenopea (a maggior ragione per aver sposato la sorella di Hamsik, ndr) e il centrocampista uruguayano non ha voluto far mancare la propria vicinanza alla squadra prima di quella che può essere considerata a tutti gli effetti una delle partite più importanti della storia azzurra.

In un video inviato a Sky Sport, Gargano ha detto: «Volevo fare i miei complimenti alla squadra e darle la carica per questa gara difficile. Dobbiamo avere grande rispetto per Juventus, ma sappiamo come vincere contro di loro. Io ci credo sempre, credo in questa squadra e credo in questa grande città. Sempre forza Napoli». Un forza Napoli ribadito anche dai suoi figli…