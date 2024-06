Napoli, senti Mikautadze: «In Italia con Kvaratskhelia? Magari. Lui è il nostro trascinatore»

L’attuale capocannoniere di Euro2024 è Mikautadze. Il centravanti della Georgia ha parlato così di un possibile approdo in Italia

Georges Mikautadze, attaccante della Georgia e del Metz, ha parlato a La Repubblica dello strepitoso momento che sta attraversando agli Europei. Attualmente è il capocannoniere con tre reti.

AJAX – «I gol li ho sempre fatti, in ogni categoria e in ogni squadra tranne che in quei sei mesi all’Ajax, dove è andato tutto storto: non avevo una casa, ho passato settimane da solo in una stanza d’albergo, non parlavo la lingua, nessuno mi ha supportato. Tornare a Metz è stata una liberazione, basta vedere quante reti ho segnato da gennaio»

FUTURO – «Me lo auguro, mettermi in mostra era un mio obiettivo. Ma adesso penso solo alla Spagna. Se mi piacerebbe giocare in Italia? Certo, moltissimo»

CON KVARATSKHELIA – «Eh, magari. Io e Khvicha siamo davvero una bella coppia, ci integriamo benissimo, ci intendiamo a occhi chiusi. Lui è il nostro trascinatore, il nostro punto di riferimento: sono contento che con il Portogallo si sia sbloccato, dopo le prime due partite era un po’ frustrato perché non era riuscito a esprimersi come avrebbe voluto»