Napoli, Milik al Marsiglia: De Laurentiis ha rinunciato alla clausola anti-Italia

Arek Milik è ormai ufficialmente un nuovo calciatore del Marsiglia: Aurelio De Laurentiis ha ceduto su una clausola nel contratto

Arek Milik è un nuovo giocatore del Marsiglia. L’attaccante polacco lascia il Napoli e sfuma l’opportunità di vederlo alla Juventus, almeno nel breve periodo.

Come riportato da Tuttosport, De Laurentiis ha rinunciato ad inserire nel contratto una clausola che vieterebbe la rivendita in Italia poiché incasserà il 25% in caso di cessione. Un suo eventuale arrivo alla Juventus farebbe comunque più “ricco” il Napoli.