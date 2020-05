Napoli, Milik: l’efficacia del polacco nel gioco aereo

Milik si rivela un’importante risorsa offensiva per i cross del Napoli. L’attaccante polacco ha numeri record nei colpi di testa

Tra le sue molte qualità, Milik è particolarmente efficace nei cross. Attacca bene l’area e anticipa il difensore, sfruttando le sue grandi doti fisiche. I dati lo dimostrano.

Milik è il settimo giocatore della Serie A per tiri effettuati tramite colpo di testa (ben 18). Se si guarda la media per 90′, i dati sono ancora più eloquenti. Si tratta addirittura del secondo calciatore in Serie A per conclusioni ogni 90′: ben 1.6.