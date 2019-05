Napoli, Milik non segna ma si rende prezioso nella risalita del campo

Milik ha aiutato il Napoli anche in una partita in cui non ha brillato particolarmente. I partenopei hanno sfruttato le sue qualità fisiche.

Per quanto sia mancato nella finalizzazione e non abbia segnato, contro l’Inter Milik si è resto molto utile al Napoli. I partenopei hanno costruito bene dal basso, risalendo palla a terra con combinazioni di qualità tanto al centro del campo quanto sulle corsie esterne.

Come scorciatoia per ribaltare l’azione, a volte, si è cercata la verticalizzazione o il lancio lungo per il polacco. L’ex Ajax in queste situazioni ha fatto molto bene, sfruttando la sua fisicità. Ha vinto ben 6 duelli aerei, recordman della gara.