Mino Raiola, agente di Lozano e Manolas, è arrivato nel ritiro del Napoli per salutare i propri assistiti e pranzare con De Laurentiis

Mino Raiola si è presentato nel ritiro di Napoli per pranzare insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Tuttavia il procuratore e il massimo dirigente azzurro non parleranno di mercato in quanto si tratta di una semplice visita di cortesia. Raiola ne approfitterà comunque per salutare Lozano e Manolas, due suoi assistiti.