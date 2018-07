Napoli: secondo la stampa inglese, pronta un’offerta per Benzema

Le indiscrezioni di calciomercato che arrivano dall’Inghilterra riportano di un’offerta del Napoli per il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema.

Il Napoli sta preparando il colpaccio dell’estate per rispondere all’affare del secolo chiuso dalla Juventus che è riuscita a portare a Torino Cristiano Ronaldo. Alla società partenopea negli ultimi giorni sono stati accostati tre nomi di lusso per rinforzare il reparto offensivo. I giocatori in questione sono: Karim Benzema del Real Madrid, Edinson Cavani e Angel Di Maria del Paris Saint Germain. La pista più calda, secondo le ultime indiscrezioni, sembra quella per il francese del Real che mister Carlo Ancelotti ha già allenato quando sedeva sulla panchina dei Blancos. Secondo il Daily Mail, difatti, il Napoli ha preparato un’offerta di circa 45 milioni di euro per il Real Madrid, ma la trattativa sarà difficile dato che il club spagnolo non vorrebbe ricostruire di sana pianta l’attacco dove ha già perso Ronaldo.