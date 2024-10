Napoli, infortunio Olivera con l’Uruguay: le condizioni

Le condizioni fisiche di Mathias Olivera, difensore del Napoli, dopo l’infortunio rimediato con l’Uruguay. Tutti i dettagli in merito

Brutte notizie per il Napoli, che rischia di perdere per infortunio Mathias Olivera. Il difensore ha infatti chiesto il cambio al minuto 87 della partita tra Uruguay ed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 e le sue condizioni saranno da valutare.

L’entità del problema non è chiara, ma sembrerebbe un fastidio di natura muscolare. In dubbio la sua presenza per il ritorno della Serie A, quando gli azzurri affronteranno l’Empoli.