Osimhen: «Spalletti mi ha fatto crescere. Gol più bello? Quello che farò per lo Scudetto»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a Il Mattino della stagione e degli obiettivi per l’attaccante. Le sue dichiarazioni:

«Spalletti crede in me e la mia crescita la devo a lui. Lui mi fa lavorare sodo ed è tutto più semplice. Non ho raggiunto ancora nessun traguardo ed è solo l’inizio. Il lungo periodo fuori è stato pesante, ora con la maschera sono più tranquillo e preferisco non toglierla. Il gol più bello? Quello che farò per far vincere lo scudetto al Napoli».