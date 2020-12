Gennaro Gattuso non potrà contare su Victor Osimhen nelle prossie due partite del Napoli a causa del suo infortunio alla spalla

Brutte notizie per il Napoli dato che Victor Osimhen non ha ancora recuperato dall’infortunio alla spalla.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante nigeriano non sarà in campo né domani in Europa League contro l’Az né domenica contro il Crotone.