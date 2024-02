Napoli, Osimhen in campo per tornare a vincere fuori dal Maradona

Il Napoli si affida a Victor Osimhen per ritrovare una vittoria in trasferta che ai partenopei manca dal 25 novembre

Il Napoli oggi contro il Cagliari si affida ad Osimhen: come riportato da Tuttosport, serviranno i gol dell’attaccante nigeriano per tornare a vincere in trasferta, un risultato che ai campioni d’Italia manca ormai da tre mesi: l’ultima volta fu a Bergamo contro l’Atalanta il 25 novembre. In questo periodo la squadra ha raccolto appena 1 punto su 15 (pareggio con la Lazio) conditi da 7 gol subiti e nessuno segnato.

Oltre ad Osimhen spazio a Zielinski: il polacco, ormai futuro giocatore dell’Inter, ritorna in campo dopo l’ultima volta – a San Siro contro il Milan – per dare qualità al centrocampo di Calzona. Per l’occasione il polacco indosserà la fascia da capitano, forse per l’ultima volta con i partenopei.