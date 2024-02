Napoli, ecco l’effetto Osimhen: la statistica dell’attaccante

Napoli, Victor Osimhen a segno con una tripletta contro il Sassuolo: la statistica dell’attaccante nigeriano

Victor Osimhen si è ripreso il Napoli sulle spalle. Dopo quasi due mesi di assenza tra infortuni e Coppa d’Africa, l’attaccante Nigeriano ha messo la firma sul successo contro il Sassuolo con una tripletta.

Con il futuro ancora senza certezze, tra addio e permanenza con i partenopei, OptaPaolo riporta come Osimhen sia solo il terzo giocatore nella storia degli azzurri ad andare in doppia cifra per quattro stagioni consecutive, dopo Attila Sallustro e Diego Armando Maradona.