Napoli, patto di ferro Ancelotti-squadra per il sogno Scudetto

Patto di ferro Ancelotti-squadra: accordo con i giocatori prima della sfida con l’Atalanta: vietato mollare il sogno Scudetto.

Undici punti di distacco posso sembrare obiettivamente tanti ed è facile in questi casi mollare la presa e lasciarsi andare. Proprio quello che Carlo Ancelotti non vuole che accada ai suoi giocatori, visto il divario che c’è attualmente fra la Juventus capolista e la squadra partenopea, prima inseguitrice. Patto di ferro Ancelotti-squadra: per questo il tecnico di Reggiolo, a poche ore dal posticipo che vedrà impegnato il suo Napoli sul campo dell’Atalanta, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, avrebbe stretto un patto di ferro con la squadra.

L’allenatore azzurro, dall’alto della sua esperienza, ha chiesto a tutti di non guardare la classifica, perché il campionato è lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e di giocare tutte le gare di Serie A con il massimo impegno e un pizzico di cattiveria in più in zona gol rispetto a quanto accaduto finora. Il messaggio dato alla squadra, insomma, è chiaro: nulla è ancora impossibile, e se il Napoli, a partire dalla sfida di Bergamo, giocherà da qui a fine stagione al suo meglio lo Scudetto, nonostante una super Juventus, non è una chimera.

