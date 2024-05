Napoli, PRESSING TOTALE per CONTE: trattiva in fase avanzata, ecco il punto della situazione

Il Napoli spinge sempre di più per portare Antonio Conte in panchina. Ecco la situazione aggiornata minuto per minuto

Il Napoli preme per Antonio Conte. Dato che Gasperini sembra ormai sempre più vicino alla permanenza in quel di Bergamo, i partenopei non hanno più intenzione di aspettare l’Atalanta e ora sono totalmente focus su Conte.

Secondo Matteo Moretto, la trattativa è in fase avanzata e le parti stanno lavorando in queste ore per raggiungere un accordo definitivo. Conte vuole tornare in Italia e Napoli può essere la scelta migliore.