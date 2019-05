Napoli, Quagliarella verso un clamoroso ritorno? La pazza idea

Il Napoli starebbe pensando di riportare Quagliarella in azzurro. Le ultime sulla pazza idea del club di Aurelio De Laurentiis

Ad una giornata dalla fine del campionato, Quagliarella è ad un passo dalla vittoria della classifica marcatori. Il bomber della Sampdoria è stato protagonista di una stagione straordinaria che gli è valsa anche l’interesse del Napoli, sua ex squadra. A 37 anni, l’attaccante potrebbe tornare in azzurro, come rivela il Corriere dello Sport.

Il club di De Laurentiis starebbe pensando di riportare il bomber all’ombra del Vesuvio. L’attaccante verrebbe inserito in rosa per dare ad Ancelotti un’alternativa ai giocatori presenti in squadra e per permettergli di chiudere la carriera al Napoli.