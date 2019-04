Napoli, quasi fatta per Veretout: anche Diawara nella trattativa

Il Napoli pensa ad un nuovo centrale di centrocampo: quasi fatta per l’acquisto del giocatore della Fiorentina Jordan Veretout

Una prima stagione di alti e bassi per il Napoli di Carlo Ancelotti, che nonostante la nuova guida non è riuscito a vincere e convincere in Italia e in europa.

Si pensa dunque ai nuovi acquisti per la prossima stagione, e tra i tanti probabili colpi di mercato ce n’è uno che sta cominciando a prendere seriamente forma: quello del centrocampista centrale della Fiorentina Jordan Veretout.

Secondo Il Mattino, il ventiseienne della Viola, attualmente fermo a cinque assist e tre reti in campionato, potrebbe diventare un calciatore degli azzurri durante la sessione di calciomercato estiva: nello scambio che porterebbe il francese a Napoli rientrerebbe anche il mediano Amadou Diawara, molto gradito a Montella.