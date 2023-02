Napoli, Rrahmani: «Ecco chi scelgo tra Kim e Koulibaly»

Le parole di Amir Rrahmani, difensore del Napoli, dopo la vittoria esterna contro lo Spezia. Tutti i dettagli

Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida tra Spezia e Napoli, terminata con il risultato di 0-3.

PAROLE – «Kim o Koulibaly? Entrambi sono fortissimi. Però dico sempre che puoi essere anche bravo, ma se la squadra va male tu sparisci. Fortunatamente la squadra va. Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol e vincere, penso però che la felicità non sia solo di noi difensori ma di tutta la squadra, che ha meritato difendendo a partire dagli attaccanti».