Napoli, sfumato Zinchenko: il Manchester City lo blinda

Napoli, sfuma Zinchenko blindato dal Manchester City. Ecco perchè piaceva tanto alla dirigenza partenopea

L’obiettivo Zinchenko del Napoli sfuma. Gli azzurri ci avevano provato in passato, ma il futuro di Oleksandr Zinchenko sarà sempre più citizens. Il terzino sinistro classe 1996 ha infatti rinnovato con il Manchester City fino al 2024. Di fatto il talento ucraino è stato blindato dai campioni d’Inghilterra.

Il motivo è presto detto. Zinchenko è considerato uno dei prospetti più interessanti in Ucraina. Il giovane terzino (protagonista di un siparietto divertente alle qualificazioni ad Euro 2020) è In pianta stabile con la Nazionale maggiore dal 2015, da quando aveva 18 anni. E se prima si divideva con l’Under 21, con Shevchenko è diventato titolare inamovibile siglando anche una rete in Nations League. Guardiola si coccola il suo talentino in erba e la prossima stagione potrebbe essere quella dell’esplosione definitiva.