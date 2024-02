Napoli, altri guai per Calzona: salta il recupero contro il Sassuolo

La società partenopea ha confermato la sua indisponibilità in vista della gara di campionato con il Sassuolo

In un momento già complicato di una stagione tutt’altro che agevole, in casa Napoli non mancano gli infortuni a mettere in salita la strada. In occasione del recupero contro il Sassuolo mancherà infatti Jens Cajuste.

COMUNICATO – «Cajuste ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento. Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni».