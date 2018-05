Tra i candidati alla successione di Maurizio Sarri ci sarebbe anche Rafa Benitez, vecchia conoscenza del Napoli per averlo allenato proprio prima del tecnico toscano

Rafa Benitez ha sempre dichiarato di essere stato bene a Napoli, motivo per cui, se gli fosse prospettato un ritorno, il tecnico spagnolo non farebbe affatto fatica a dire di sì. Situazione non così irrealizzabile, tenuto conto che Maurizio Sarri, giorno dopo giorno, sembra sempre più lontano dalla panchina azzurra. Dal colloquio con il Chelsea alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, tutto lascia pensare alla separazione. Il nome di Benitez va ad aggiungersi a quelli di Giampaolo, Inzaghi, Unai Emery e Rudi Garcia, con il tecnico francese in pole position nelle ultime ore.

L’attuale manager del Newcastle, in press conference, si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto sibilline: «Se resto qui? Questa è una domanda insidiosa. Recentemente, in un’intervista concessa, ho dichiarato che ho deciso di rimanere a Newcastle sia per la piazza che per le potenzialità di questo club. Però, alla fine, devo fare quello che devo fare». Enigmatico, vago, senza sbilanciarsi troppo in un senso o nell’altro. Dichiarazioni che lasciano la porta aperta ad un addio e, perchè no, ad un ritorno a Napoli.