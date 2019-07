Napoli, sfuma Pépé: raggiunto l’accordo con l’Arsenal 

L’attaccante classe ’95 del Lille, Pépé, ha raggiunto l’accordo con l’Arsenal: sfuma dunque l’ipotesi di un suo passaggio al Napoli

Secondo quanto riportato da SkySports UK, Pépé non sarà un prossimo giocatore del Napoli. L’attaccante classe ’95 del Lille, ha infatti raggiunto l’accordo con l’Arsenal.

E in settimana si sottoporrà alle visite mediche con i Gunners. L’accordo con gli agenti del giocatore c’era invece già da giorni. Il club inglese aveva infatti accontentato gli agenti sia per quanto riguarda l’ingaggio sia per le commissioni dell’operazione.