Napoli: Calzona si avvicina, ma Mazzarri dirige l’allenamento

Napoli, mentre prosegue la trattativa tra De Laurentiis e Calzona, Walter Mazzarri a Castel Volturno dirige l’allenamento odierno

Proseguono le trattative tra il proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis e Federico Calzona per sostituire Mazzarri sulla panchina dei partonepei. La volontà del patron azzurro è quella di avere il nuovo allenatore sulla panchina già nella sfida di Champions League mercoledì sera del Maradona contro il Barcellona.

Intanto però l’attuale tecnico oggi, come da programma, era presente a Castel Volturno per dirigere l’allenamento odierno, proprio in vista dell’impegno di coppa. Il cambio in panchina però sembra ormai prossimo, con l’ex vice di Sarri pronto a dire di sì all’offerta di ADL.