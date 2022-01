Napoli, Tuanzebe ha firmato: si attende solo l’annuncio ufficiale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: nella giornata di ieri Tuanzebe ha firmato il suo nuovo contratto con gli azzurri, si attende solo l’annuncio ufficiale

Nel caos della Serie A e dei blocchi dell’ASL, è passata in secondo piano la firma con il Napoli di Axel Tuanzebe. Il difensore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è praticamente un nuovo calciatore azzurro per una cifra di 600 mila euro per il prestito secco.

Nella giornata di domani il calciatore dovrebbe svolgere le visite mediche in Italia e, successivamente, ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del Napoli. Il condizionale è però d’obbligo dato che Tuanzebe arriva dall’Inghilterra in questo periodo di emergenza pandemica dove tutto può succedere.